Violento drama Half Man es un conversador

Hace dos años, Richard Gadd tuvo un éxito sorpresa en la televisión con su drama autobiográfico de Netflix sobre ser acechado. Esta continuación sobre dos hermanastros es igualmente impactante.

En la continuación de Richard Gadd a su exitoso programa de Netflix Baby Reindeer, el personaje que interpreta irrumpe en la pantalla, un hombre imponente y temible listo para explotar de ira. Ruben llega como un invitado no deseado que interrumpe la boda de su hermano en una granja escocesa, y desde la primera escena hasta el final, Half Man es casi insoportablemente intenso. Esperamos cada minuto que Ruben estalle en violencia, lo cual ocurre más de una vez.

Gadd creó, escribió y protagoniza Half Man, al igual que lo hizo en el autobiográfico Baby Reindeer, donde su personaje fue víctima de acoso y abuso sexual. De muchas maneras, la nueva serie es diferente. No es autobiográfica y esta vez Gadd interpreta al atormentador. Debido a que sus madres están en una relación, Ruben y Niall (Jamie Bell) fueron criados como hermanos desde la adolescencia. Cada episodio avanza la boda, mientras retrocede en el tiempo para seguir su destructiva relación codependiente. Comienza a finales de los años 80, cuando Niall tiene 15 años, es tímido y sufre bullying en la escuela, y Ruben, a los 17, regresa de un centro de detención juvenil después de arrancarle la nariz a otro chico. Sus vidas se desmoronan, pero no todo de una vez.

Gadd no busca compasión por estos hombres dañados, sino que pide comprensión y simpatía con éxito.

Pero Half Man es tan atrevida y singular como Baby Reindeer. Comparte temas con ese sorpresivo éxito y también es probable que genere conversación. Una vez más, Gadd ofrece una exploración minuciosa de la identidad masculina, la violencia y la renuencia a aceptar la identidad sexual. Esa violencia es lo suficientemente gráfica como para hacer que los traumas emocionales de los personajes se sientan viscerales.

Gadd, como el beligerante y problemático Ruben, y Bell, como el hermano confundido que le admira y teme, son totalmente convincentes en su complejidad. Y los actores jóvenes que interpretan a las versiones adolescentes de ellos, Stuart Campbell y Mitchell Robertson, son descubrimientos sorprendentemente geniales.