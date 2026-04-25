Bronny James anota sus primeros puntos en los playoffs de la NBA, con la ayuda de LeBron

Durante tres partidos seguidos, Bronny James ha recibido algunos minutos al inicio del segundo cuarto para Los Angeles Lakers en su serie de primera ronda contra los Houston Rockets.

Finalmente hizo que contaran en el Juego 3, con la ayuda de su padre.

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El hijo mayor de LeBron James anotó los primeros puntos de su carrera en playoffs con un triple y una bandeja en transición en posesiones consecutivas. Recibió el apoyo de su padre en ambas canastas, con LeBron boxeando al defensor Jae’Sean Tate para darle oxígeno para el triple y luego recibiendo la asistencia en la bandeja.

La secuencia completa:

El James mayor y el menor ya eran el primer dúo de padre e hijo en jugar juntos en la historia de la NBA y en la historia de los playoffs de la NBA. Ahora son los primeros en conectar una asistencia en la postemporada, algo que entusiasmó mucho al departamento de redes sociales de la liga.

Bronny salió del juego a mitad del segundo cuarto, con 5 puntos en 2 de 2 tiros a su nombre. Antes del viernes, había anotado 0 puntos en 3 tiros en 11 minutos en cuatro partidos de playoffs.

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El base de 21 años parece haberse beneficiado de la situación de lesiones de los Lakers, ya que las ausencias de Luka DonÄ iÄ‡ y Austin Reaves han dejado mucho tiempo de juego en la plantilla.

Bronny jugó en 42 partidos de la NBA esta temporada, con un promedio de 8,9 minutos por partido, y también tuvo un buen desempeño en 14 partidos de la G League con un promedio de 15,6 puntos y 3,7 asistencias. Su padre insistió en que estaba listo para los playoffs minutos antes de que comenzara la serie y hasta ahora parece estar disfrutando la experiencia.